După un început mai greu de sezon în eșalonul secund, Sepsi, echipă retrogradată la finele sezonului precedent, a legat o serie de rezultate pozitive și a ajuns acum pe locul doi, poziție care asigură promovarea directă în Superligă.

Lupta pentru promovarea în prima ligă se anunță încinsă în 2026, având în vedere că echipele de pe locurile 2-8 sunt despărțite de doar șase puncte.

Attila Hadnagy a numit echipele care se bat la promovarea în Superligă: ”Eu așa zic”

Hadnagy a numit cinci echipe atunci când a fost întrebat despre lupta la promovare. O vede în calcule și pe Poli Iași, chiar dacă moldovenii sunt acum pe locul zece, la șapte puncte distanță de zona play-off-ului.

„Corvinul, noi, Voluntari, Reșița, să vedem dacă poate să intre și Iașiul. Eu zic că 4-5 echipe. Cine va intra în play-off, nu se va da la o parte. Pentru orice echipă, o promovare în Superligă ar fi ceva extraordinar. Dacă Steaua nu va intra în play-off, cred că vor avea toți drept de promovare.

(n.r. - despre Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi) Și pentru el și staff-ul lui a fost greu când au plecat mulți jucători, a trebuit să formeze o nouă echipă. Per total, da, suntem mulțumiți de el și de staff-ul lui și sperăm să ne ducă unde ne e locul”, a spus Hadnagy, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sepsi OSK, locul doi în Liga 2

În 2026, Sepsi va mai disputa patru meciuri în sezonul regulat, după care va urma play-off-ul. CS Dinamo (deplasare), CSM Reșița (acasă), FC Bihor (deplasare) și ASA Târgu Mureș (acasă) sunt ultimele adversare ale covăsnenilor din cadrul sezonului regulat.

