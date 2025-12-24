Căpitanul României nu traversează cea mai fastă perioadă în Italia. Deși a semnat cu „Grifonul” în vara acestui an, pe 1 iulie 2025, mijlocașul a bifat doar șase apariții stagionale în toate competițiile, nereușind să se impună ca titular incontestabil. Această situație, coroborată cu faptul că Dan Șucu este implicat la ambele grupări, a alimentat speranțele fanilor vișinii pentru o mutare spectaculoasă în această iarnă.



Nevoie urgentă de întăriri în Giulești



Interesul Rapidului vine pe fondul unei cereri explicite din partea antrenorului Costel Gâlcă, cel care a solicitat transferuri după un final de an cu rezultate sub așteptări.



Întrebat despre posibilitatea de a îmbrăca tricoul vișiniu, decarul naționalei a lăsat o portiță deschisă, deși susține că prioritatea sa rămâne, momentan, Serie A.



„Sunt fericit la Genoa. Mă simt bine aici și vom vedea mai departe. Momentan, e plăcut să auzi că există alternative, dar, repet, deocamdată mă simt OK la Genoa”, a spus Nicolae Stanciu, potrivit GSP.



Cotat în prezent la 2 milioane de euro, Stanciu mai are contract cu gruparea italiană până în vara lui 2027. În actuala stagiune, internaționalul român a reușit să marcheze un singur gol, în Cupa Italiei, în cele 408 minute petrecute pe gazon.

