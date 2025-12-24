În ciuda unei situații dificile din punct de vedere financiar, Pancu a reușit să obțină un număr mare de puncte și să îndepărteze CFR Cluj de zona locurilor retrogradabile. Fosta campioană speră acum inclusiv la un loc de play-off, chiar dacă distanță față de locul 6 este de 7 puncte.

Daniel Pancu: "Louis Munteanu, atacantul din Superliga care se aseamănă cu mine"



Pancu a obținut recent licența Pro, după numeroși ani de cursuri și după o carieră de jucător încheiată în 2018, la 41 de ani. Într-un interviu pentru PRO TV, actualul antrenor al lui CFR Cluj a fost întrebat cine este atacantul actual din Superliga care are un profil similar cu al său.



Pancu nu a stat pe gânduri și l-a nominalizat imediat pe Louis Munteanu, atacantul său de la CFR Cluj, pe care l-a pregătit și la naționala U21 a României. Totuși, legenda Rapidului a subliniat și câteva diferențe.



"Louis! Doar că poziția mea favorită a fost undeva spre un mijlocaș ofensiv, un număr 10. Am jucat și 9 cam jumătate din carieră, dar cealaltă jumătate am jucat-o la mijloc - ori central, ori partea stângă - pentru a intra pe piciorul drept.

Dar Munteanu, cu siguranță, e unul dintre jucătorii care are execuții. Ne asemănăm. Și eu, când era jocul blocat, găseam soluții", a spus Daniel Pancu, pentru PRO TV.

Louis Munteanu a fost golgheterul sezonului trecut din Superliga, cu 23 de goluri. În acest sezon, atacantul lui CFR Cluj a marcat doar 3 goluri și a oferit 6 pase decisive în 21 de jocuri.

