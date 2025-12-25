Transferat în iarnă pentru a-i face concurență pe post lui Daniel Bîrligea, Denis Alibec nu a avut impactul așteptat la FCSB. În plus, a intrat într-un conflict public cu șefii clubului, motiv pentru care e tot mai probabilă o despărțire în această iarnă.



FC Botoșani a pus ochii pe transferul ”veteranului” din ofensiva FCSB-ului. Valeriu Iftime, finanțatorul clubului, a purtat chiar discuții cu antrenorul Leo Grozavu despre un posibil transfer al lui Alibec.



Valeriu Iftime, despre Alibec



Tehnicianul va avea o perioadă la dispoziție pentru a se gândi la această variantă. Dacă Alibec s-ar despărți de FCSB în această iarnă, este greu de crezut că Gigi Becali va cere o sumă de transfer, motiv pentru care mutarea ar fi realizabilă de către FC Botoșani.



„Eu sunt conștient că avem nevoie la echipă de un decar care să îi facă concurență lui Hervin Ongenda, dar și de un atacant central. Nici nu prea avem mult timp la dispoziție de căutări, deoarece pauza asta de iarnă nu este așa de mare.



Am avut o discuție cu Leo Grozavu despre Alibec. L-am rugat să se gândească la varianta asta și să îmi spună părerea lui. Eu îl consider pe Alibec un jucător care ne poate ajuta foarte mult, iar dacă Leo îmi va da un răspuns pozitiv, atunci voi încerca să vad ce posibilitate de transfer aș putea să găsesc pentru aducerea lui Alibec la noi. Uite, chiar și Blănuță, cel care a fost la FCU, este un atacant bun pentru noi. La FCU și la U Cluj el a jucat foarte bine, iar mie îmi place Blănuță”, a spus Valeriu Iftime, potrivit ProSport.



La începutul anului 2026, FCSB va efectua un cantonament în Antalya, unde va disputa și un amical împotriva lui Beșiktaș. Campioana va reveni ulterior în România, iar pe 16 ianuarie va juca pe terenul lui FC Argeș, în Superliga. Pe 22 și 29 ianuarie sunt programate ultimele jocuri din faza principală Europa League, cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

