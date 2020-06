Spaniolii se tem de Ionut Negoita! Investitorii, pusi pe ganduri de garantia de 10 MILIOANE de euro: "Ar putea sa recupereze toate datoriile"

Investitorii spanioli au virat deja 100.000 de euro in conturile clubului Dinamo si sunt pregatiti sa finalizeze tranzactia.

Spaniolii reprezentati de fostul sef de la Getafe, Melero Marin, au virat deja 100.000 de euro in conturile clubului Dinamo si urmeaza sa trimita inca 400.000 de euro in zilele urmatoare.

Desi lucrurile au avansat si tranzactia este pe cale sa se finalizeze, investitorii au inca semne de intrebare despre scrisoarea de garantie de 10 milioane de euro, care ar trebui sa fie decisiva in preluarea pachetului majoritar de actiuni.

Spaniolii se tem ca Ionut Negoita sa nu se foloseasca de acesti bani pentru a plati datoriile pe care clubul le are catre societatile sale, anunta sursele Gazetei.

"In momentul in care documentul bancar va fi activat, orice creditor se va putea infrupta din banii respectivi pentru a-si putea recupera datoriile dinspre Dinamo. Inclusiv Ionut Negoita ar avea posibilitatea sa recupereze toate datoriile pe care clubul le are pe societatile lui, fara ca noii finantatori sa aiba un control precis al sumelor. Si asta poate chiar inainte ca vanzarea propriu-zisa sa fie finalizata", au dezvaluit sursele Gazetei.

