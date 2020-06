EXCLUSIV | CHIAR SE VINDE Dinamo! BREAKING NEWS: Spaniolii au trimis 100 000 de euro si au promis ca maine vin cu restul! Ce se intampla cu Cosmin Contra

Spaniolii reprezentati de fostul sef de la Getafe, Melero Marin, au virat prima transa din suma promisa pentru a prelua controlul lui Dinamo!

Din informatiile www.sport.ro, spaniolii au trimis in conturile clubului 100 000 de euro si au promis ca maine vor vira restul de 400 000. Cosmin Contra, al carui nume a fost vehiculat drept inlocuitor al lui Mihalcea, nu va veni la echipa. Cei doi sunt buni prieteni, iar Contra exclude intoarcerea in Romania in acest moment. Fostul selectioner are doua oferte din liga a doua spaniola. Cu toate acestea, in baza relatiei pe care o are cu Melero, Cosmin va fi un consultant al acestuia.

Melero Marin ar fi reprezentantul unui milionar spaniol, care isi propune s-o transforme pe Dinamo intr-o forta a Ligii 1. Termenul initial pana la care spaniolii puteau face plata a expirat in urma cu doua saptamani, insa tratativele au revenit in actualitate in ultimele zile. Acum s-a trecut la faza concreta, iar Dinamo ar putea avea in sfarsit patroni noi un viitorul imediat!

In acest moment, Dinamo e pe locul 7 in playoutul din Liga 1 si tremura pentru evitarea retrogradarii.