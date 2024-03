"Ciudat!" Alex Chipciu a zis tot ce avea pe inimă după ce U Cluj a ratat play-off-ul Superligii

Alex Chipciu a spus tot ce avea pe suflet după ce formația sa a remizat în deplasare, scor 0-0 cu FC Voluntari, vineri seară, în ultima etapă a sezonului regulat.

Mijlocașul dreapta a dezvăluit că ratarea play-off-ului i-a distrus mental pe elevii lui Ioan Ovidiu Sabău și a încercat să găsească o serie de explicații pentru eșec.

”Un singur meci nu face diferența. Pe analiză, clar au fost mai multe greșeli în acest sezon. A fost un meci foarte ciudat, diferite stări, sisteme... Am vrut să jucăm un sistem, s-a accidentat Roguljic, apoi au schimbat și ei sistemul. Am avut niște ocazii incredibil de mari. A fost o presiune mare pe toată lumea, a fost cam mare. Și dacă ne calificam în play-off, clar eram mulțumiți pe moment. Acum e clar că ne gândim să luăm locul șapte. Erau meciuri importante, plus că aveam și noi prime de calificare în play-off.

Știam că Sepsi conducea la pauză pe Petrolul, apoi am primit informația că au marcat, dar nu am reușit. Strategia a fost să ținem, să ținem, dar am dat de un adversar care nu și-a dorit nimic. Trebuia să începem de mai devreme să atacăm, dar e tardiv acum. Avem Cupa acum și sperăm să ocupăm locul șapte. Sezonul nu cred că e ratat, dacă

În vestiar am vorbit, nu a fost chiar o ședință, dar a spus toată lumea ce simte. Toată lumea e dărâmată mental acum, dar lucrurile astea te întăresc. Clar vom fi mai buni în meciurile viitoare, asta e rețeta”, a spus Alex Chipciu, potrivit Digisport.

Rezultatele înregistrate vineri seara, în meciurile etapei a 30-a din Superligă:

FC Botoşani – Farul Constanţa 0-0;

CFR Cluj – FC Hermannstadt 1-0 (Otele 90+3);

Dinamo – UTA Arad 1-0 (G. Gregorio 20);

FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0;

Petrolul Ploieşti – Sepsi OSK 1-2 (Berisha 87 / Fl. Ştefan 14, Debeljuh 90+3).