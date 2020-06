"Stau ascunsi pe acolo ca sobolanii, le e frica sa iasa in fata suporterilor!" Ce spune Prunea despre situatia de la Dinamo! "Asa disperare sa vanda tot, eu n-am vazut!"

Florin Prunea a vorbit despre situatia actuala a clubului Dinamo.

El a declarat, in direct la Pro X, ca Dinamo are un lot bun si ca trebuie sa dea totul in Cupa Romaniei si in campionat pentru a se salva de la retrogradare, in caz contrar echipa riscand sa dispara.

"Toata lumea stie ca la Dinamo sunt probleme juridice. Nu pot sa spun din cauza cui sunt sau ce s-a intamplat cu stadionul. Am vazut declaratia noului comandat al clubului Dinamo si eu nu cred ca face declaratii lipsite de acoperire. Sunt problemele care sunt cu documentele, cu concesiunile care au fost facute, dar nu pot sa ma pronunt pentru ca nu am vazut niciun document si nu stiu despre ce e vorba.

Dinamo trece printr-un moment rau acum, nu mai stiu ce se intampla. Cel putin in luarea deciziilor, incepand de asta iarna eu nu am mai contat, din momentul in care m-am opus transferului lui Nistor. Altii trebuiau sa dea aceste explicatii, dar din pacate vad ca nu le dau. Important e ca Dinamo sa mearga mai departe in Cupa, sa se salveze de la retrogradare. Trec prin momente grele, s-au intamplat foarte multe lucruri si a fost incredibil de greu pentru oricine de acolo.

Eu am incredere in Adrian Mihalcea ca poate face o treaba buna. Consider ca Dinamo, in momentul de fata, are lot pentru primele echipe din Romania, nu pentru ultimele trei. Dar asta nu s-a dovedit cu rezultate. Daca ne intoarcem in timp, am vazut ca Dinamo a castigat cu FCSB, a batut Medias, Viitorul, Astra. Probleme n-au fost cu echipele din playoff, ci cu echipele din playout au pierdut toate jocurile. Atunci asta este o echipa care are valoare, dar care din cauza unor conjucturi si unor momente pentru care sigur ca au si jucatorii vina lor, dar este mai mult vina altora, a ajuns in sitautia in care a ajuns. Nu pot sa spun ca este o echipa care nu are valoare pentru ca a demonstrat aceste lucruri.

Orice echipa care va disparea in acest an din Liga 1 va fi la un pas de desfiintare. Nu vorbesc doar de Dinamo. Dinamo are sansa ca are suporteri extraordinari si care fac eforturi inimaginabile sa plateasca salariile jucatorilor. Stim foarte bine ca au platit doua salarii, dar nu stiu cat mai pot si suporterii sa tina echipa in spate. Pe de alta parte, orice echipa care va retrograda va avea probleme mari pentru ca dispar surse de finantare importante, care la nivelul Ligii 1 se duce in 60% din venitul clubului", a declarat Florin Prunea la Ora exacta in sport.

Referitor la problemele dintre el si club, fostul portar a marturisit ca nu a fost de acord cu vanzarile unor jucatori buni pe sume foarte mici.

"Eu am facut cat am putut. Le-am spus si atunci, cu Nistor: vorbim de 260.000 euro, o suma ridicola pentru capitanul de echipa al lui Dinamo, jucator de talia lui Nistor. Acei 260.000 de euro ii luam la finalul sezonului daca terminam doua locuri mai sus. Dar asa disperare ca sa vanda tot de acolo eu n-am mai vazut. Dupa aceea, sa-l vinzi cu 100.000 euro pe Neicutescu, jucator de 19 ani, aici am avut sansa ca am reusit sa-l conving pe patronul echipei sa nu faca acest lucru, dar astea sunt de domeniul trecutului. Explicatiile despre ce se intampla trebuie sa le dea altcineva, care se ocupa, dar nu le da nimeni. Stau ascunsi pe acolo ca sobolanii, le e frica sa iasa in fata suporterilor, in fata presei si sa dea explicatii.

Balanescu are cea mai mare influenta asupra lui Negoita. Eu i-am spus de foarte multe ori sa aiba grija la cei din jur care il mint foarte mult. Cateodata imi dadea dreptate, cand veneam cu argumente", a completat Prunea.