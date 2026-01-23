Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

La capătul celor 90 de minute, ”câinii” au bifat toate cele trei puncte după ce tabela de marcaj a indicat 2-1 în dreptul lui Dinamo.

Fotbalistul lăudat de Zeljko Kopic după Hermannstadt - Dinamo: ”Merită din plin creditele”

După meci, Zeljko Kopic a apreciat evoluția elevilor săi și a ținut să puncteze faptul că Raul Opruț, marcatorul celor două goluri pentru ”câini”, merită toate creditele pentru victoria lui Dinamo.

”Am jucat bine, dar și Hermannstadt s-a apărat bine. A fost foarte greu să găsim spații și să fim periculoși. Trebuia să marcăm, iar terenul nu a fost unul bun pentru pase rapide, dar în a doua repriză am făcut schimbări și Raul a înscris două goluri frumoase.



Moralul nostru a fost bun și am reușit să câștigăm. Uneori ai nevoie de cineva care să aibă cineva inspirație. Săptămâna asta chiar i-am spus că e brazilianul nostru.



Mă bucur că suporterii noștri au fost aici, au fost fantastici, felicitări. El (n.r. Opruț) merită tot creditul, pentru că a avut două execuții excelente.



Avem stilul nostru de joc, știm ce facem la antrenamente. Luăm în considerare toți jucătorii pe care îi avem și care sunt conectați la ce se întâmplă.



Sunt mulțumit cu ce am făcut până acum la Dinamo, dar e vorba despre toată lumea, despre chimie și ăsta e singurul lucru. Sunt mulțumit pentru că eu conduc echipa, dar și cei care sunt pe lângă mine merită felicitări”, a spus Zeljko Kopic.

