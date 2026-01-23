Raul Opruț a deschis scorul în minutul 71, apoi Gjorgjievski a restabilit egalitatea în minutul 77. Același Opruț a marcat golul victoriei în minutul 80, iar Dinamo s-a bucurat la finalul celor 90 de minute de toate cele trei puncte, suficiente cât să o propulseze pe prima poziție în clasamentul Superligii României.

Dorinel Munteanu recunoaște, după eșecul cu Dinamo: ”Sunt mai valoroși, dar problema la noi stă în felul următor”

După meci, Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt, și-a felicitat echipa pentru maniera în care a evoluat cu Dinamo, chiar dacă sibienii au pierdut confruntarea.

În plus, tehnicianul a semnalat și faptul că nu a avut la dispoziție cel mai bun lot, din cauza accidentărilor și suspendărilor.

”Vreau să-mi felicit echipa. Diferența s-a făcut la faze fixe, unde lipsa de concentrare a lipsit și au venit cele două goluri. Adversarul nu ne-a pus foarte multe probleme, chiar dacă a avut posesia.



Asta am discutat cu băieții. Nu trebuia să pierdem cele trei puncte, dar ăsta este fotbalul. Preocuparea mea acum este să revină jucătorii accidentați, pentru că am foarte mari probleme de efectiv. Sper ca staff-ul medical să facă eforturi și să recuperăm din jucători.



Nu am ce să le reproșez, au fost doar cele două faze fixe, trase la indigo. Am avut disciplină tactică, am stat bine în teren. Mai avem de lucru la posesia mingii.



Nu vreau să fiu… Dinamo e o echipă valoroasă, care domină adversarul. Posesia a fost de partea lui Dinamo, dar ocaziile mari au fost de partea noastră.



Am încredere în jucători. Problema e că avem jucători suspendați și accidentați, asta este problema mare”, a spus Dorinel Munteanu după meci.

