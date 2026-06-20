FCSB a avut parte de un sezon atipic, după ce a câștigat campionatul de două ori la rând. Echipa patronată de Gigi Becali a jucat în play-out, dar a reușit să salveze sezonul pe final.

„Roș-albaștrii” s-au calificat în preliminariile Conference League, după ce au trecut de Dinamo la barajul pentru un loc în cupele europene.

Metaloglobus „râde” de FCSB

Una dintre marile surprize ale stagiunii trecute de Superliga a fost victoria nou-promovatei Metaloglobus în fața lui FCSB, scor 2-1, într-un meci din turul sezonului regulat.

Cele două s-au mai întâlnit în două rânduri apoi. În returul campionatului FCSB s-a impus cu 4-1, în timp ce în play-out scorul a fost egal 0-0.

Metaloglobus, care a fost prima retrogradată din stagiunea 2025/2026 de Superliga a făcut o postare ironică referitoare la duelurile directe cu FCSB.

”Cine deschide ochii primul câștiga”, au scris bucureștenii în descrierea fotografiei.

Metaloglobus s-a întors în Liga 2 după doar un sezon în Superliga.