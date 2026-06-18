Rapid pregătește lovitura verii: atacant italian pentru Daniel Pancu

Astfel că, la Rapid se anunță o vară cu multe plecări și veniri.

Daniel Pancu vrea să își formeze o echipă puternică la Rapid , iar antrenorul proaspăt venit de la CFR Cluj are parte de toată încrederea conducerii giuleștene.

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Rapid a pus ochii pe Alessandro Debenedetti, iar Daniel Pancu îl consideră pe tânărul atacant de 22 de ani transferul perfect pentru giuleșteni.

Întrebat despre jucătorul deținut de Genoa, care a fost împrumutat în stagiunea trecută la Virtus Entella în Serie B, Victor Angelescu a dezvăluit Rapid face eforturi pentru a-l aduce.

„Da, este un atacant interesant, a jucat Serie B, îl ştim de la Genoa. Marius a vorbit cu directorul sportiv de acolo, e înalt, cam ce îşi doreşte Pancu. Au existat discuţii, dar vedem dacă jucătorul îşi doreşte să vină aici. Nu e atât de simplu. I-a atras atenţia lui Marius, vedem.

Ne mai trebuie un atacant, asta e clar, cel puţin unul vrea Pancu. Vrea un jucător puternic, pivot, noi deja avem Burmaz, e un atacant diferit, ok îl avem pe Jambor dar nici el nu e atacant pivot. Îşi doreşte unul să fie puternic!”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Trei goluri a marcat Alessandro Debenedetti în 33 de meciuri în Serie B pentru Virtus Entella.

Atacantul italian de 22 de ani este cotat la 700.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.