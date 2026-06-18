Daniel Pancu vrea să își formeze o echipă puternică la Rapid, iar antrenorul proaspăt venit de la CFR Cluj are parte de toată încrederea conducerii giuleștene.

Astfel că, la Rapid se anunță o vară cu multe plecări și veniri.

Rapid îl vinde pentru 700.000 de euro

Victor Angelescu a anunțat că Rapid va renunța la Tobias Christensen, mijlocaș de bază al giuleștenilor în sezonul trecut, dar care nu se potrivește cu stilul de joc pe care îl va aborda Daniel Pancu.

Norvegianul va merge la Wisla Cracovia, în prima ligă din Polonia, în schimbul a 700.000 de euro.

„Suntem în negocieri avansate, există o șansă mare să plece la Wisla Cracovia. Vom vedea, mai sunt anumite lucruri de pus la punct. E mai mare de 500.000, ne recuperăm banii. Nu e o sumă fabuloasă, se știe cam cât am dat pe el, deci ne recuperăm suma, aproximativ 700.000 de euro.

Sunt mai mulți factori, și jucătorul își dorește altă provocare, mai are un an de contract, el și Moruțan sunt jucători asemănători, unul ar trebui să stea pe bancă. Pancu va juca diferit față de ce am jucat noi.

Când un jucător își dorește să plece, nu ne opunem. Bine, nu să rupem contractul. A trebuit să luăm o sumă de bani, să ne recuperăm investiția. Asta e situația, am discutat cu antrenorul.

E și vorba cum vrea antrenorul să joace. Costel voia jucători tehnici, care să țină de minge, să iasă cu mingea. Noi vrem să avem jucători mai puternici fizic acum, ne-au lipsit jucători cu talie, care să stea bine fizic.

Trebuie să avem o combinație între jucători de tipul Moruțan și Petrila cu jucători buni fizic, care să dea cu capul, să câștige dueluri”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Tot 700.000 de euro îi plătea Rapid lui Videoton FC în 2024 pentru a-l aduce pe mijlocașul de 26 de ani.

73 de meciuri, patru goluri și nouă assist-uri sunt cifrele lui Tobias Christensen în tricoul Rapidului.