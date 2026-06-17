El este puștiul de 17 ani dorit de Dan Șucu la echipă!

Genoa continuă să investească în tineri de perspectivă, iar următorul nume de pe lista clubului patronat de Dan Șucu este Samuel Wiafe.
Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, negocierile dintre cele două cluburi sunt într-un stadiu avansat, iar Genoa îi pregătește mijlocașului un contract valabil până în vara anului 2030.
„Samuel Wiafe se apropie de Genoa. Este pregătit un contract până în 2030”, a anunțat Nicolo Schira.
Samuel Wiafe are deja meciuri în Serie B
Născut în 2008, Samuel Wiafe a făcut pasul către prima echipă a celor de la Modena la doar 17 ani și a apucat deja să evolueze în Serie B.
În sezonul trecut, mijlocașul a bifat 30 de meciuri în toate competițiile. Pentru echipa Primavera a reușit șapte goluri și cinci pase decisive, iar la nivelul primei echipe a strâns nouă apariții în Serie B și o pasă decisivă.
Cotat la 2,5 milioane de euro, Wiafe este și internațional italian U17. Până acum, a adunat două selecții și un gol pentru reprezentativa de juniori a Italiei.
Genoa lui Dan Șucu nu mai vrea să trăiască cu emoții în Serie A. „Grifonul” a terminat stagiunea 2025/26 pe locul #16, la șapte puncte de ultimul loc direct retrogradabil. În „B” au picat Cremonese, Verona și Pisa.