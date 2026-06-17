El este puștiul de 17 ani dorit de Dan Șucu la echipă!

Genoa continuă să investească în tineri de perspectivă, iar următorul nume de pe lista clubului patronat de Dan Șucu este Samuel Wiafe.

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, negocierile dintre cele două cluburi sunt într-un stadiu avansat, iar Genoa îi pregătește mijlocașului un contract valabil până în vara anului 2030.

„Samuel Wiafe se apropie de Genoa. Este pregătit un contract până în 2030”, a anunțat Nicolo Schira.