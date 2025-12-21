FOTO Gestul făcut de MM Stoica imediat după FCSB - Rapid

Gestul făcut de MM Stoica imediat după FCSB - Rapid Superliga
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid.

Campioana a primit vizita giuleștenilor pe Arena Națională, în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, roș-albaștrii au înregistrat toate cele trei puncte.

Gestul făcut de MM Stoica imediat după FCSB - Rapid

  • Vlcsnap 2025 12 21 22h10m27s814
Foto: Corespondenți Pro TV

Imediat după meci, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a sprintat către galeria roș-albaștrilor, care i-a aplaudat pe jucători după derby.

În momentul în care suporterii au început să strige ”Am avut și vom avea mereu...”, un cântec cu iz xenofob, MM Stoica le-a făcut jucătorilor semn să tacă.

FCSB încheie anul pe loc de play-out

Lupta pentru accederea în play-off se anunță extrem de strânsă în acest sezon. Oțelul Galați și Universitatea Cluj împart locul 6, cu câte 33 de puncte, în timp ce UTA Arad și FCSB rămân și ele în cursa pentru primele șase poziții.

Rapid a pierdut ultimele două partide din acest an, cu Oțelul Galați și FCSB, și riscă să piardă poziția de lider. Universitatea Craiova ar putea încheia anul pe primul loc, în cazul unei victorii în duelul de luni cu FK Csíkszereda Miercurea Ciuc.

Și CFR Cluj încă mai speră să ajungă în play-off. Elevii lui Daniel Pancu au obținut două victorii în ultimele două runde, cu FK Csíkszereda Miercurea Ciuc și FC Botoșani, astfel că au ajuns la 26 de puncte.

Cert este că începutul anului viitor se anunță incendiar. Prima etapă din 2026 este programată pentru 17-18 ianuarie, în timp ce play-off-ul și play-out-ul vor debuta pe 14-15 martie. Ultima rundă din play-off se va disputa pe 23-24 mai 2026.



