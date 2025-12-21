Pentru prima dată în istoria Ligii 1, pauza de iarnă o găsește pe FCSB pe un loc de play-out. Campioana en-titre ocupă poziția a 9-a în clasament, cu 31 de puncte.



FCSB încheie anul pe loc de play-out

Lupta pentru accederea în play-off se anunță extrem de strânsă în acest sezon. Oțelul Galați și Universitatea Cluj împart locul 6, cu câte 33 de puncte, în timp ce UTA Arad și FCSB rămân și ele în cursa pentru primele șase poziții.



Rapid a pierdut ultimele două partide din acest an, cu Oțelul Galați și FCSB, și riscă să piardă poziția de lider. Universitatea Craiova ar putea încheia anul pe primul loc, în cazul unei victorii în duelul de luni cu FK Csíkszereda Miercurea Ciuc.



Și CFR Cluj încă mai speră să ajungă în play-off. Elevii lui Daniel Pancu au obținut două victorii în ultimele două runde, cu FK Csíkszereda Miercurea Ciuc și FC Botoșani, astfel că au ajuns la 26 de puncte.



Cert este că începutul anului viitor se anunță incendiar. Prima etapă din 2026 este programată pentru 17-18 ianuarie, în timp ce play-off-ul și play-out-ul vor debuta pe 14-15 martie. Ultima rundă din play-off se va disputa pe 23-24 mai 2026.



Cum arată clasamentul după FCSB - Rapid 2-1

În zona de play-off se regăsesc acum Rapid, FC Botoșani, Dinamo, Universitatea Craiova, FC Argeș și Oțelul Galați.

