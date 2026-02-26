În tur, parizienii s-au impus cu 3-2.

Fanii francezi, acuzații grave pentru Istvan Kovacs

Istvan Kovacs s-a aflat la centru la meciul de la Paris, iar o decizie a centralului român avea să schimbe soarta meciului.

Akliouche a deschis scorul pentru AS Monaco în minutul 45 din pasa lui Coulibaly, însă balanța a înclinat în favoarea lui PSG în actul secund. În doar trei minute, Istvan Kovacs i-a arătat două cartonașe galbene lui Mamadou Coulibaly (minutele 55 și 58), iar oaspeții au rămas în inferioritate numerică.

Două minute mai târziu după eliminarea lui Coulibaly, Marquinhos a restabilit egaitate, iar PSG a trecut în avantaj în minutul 66, după reușita lui Kvarastkhelia. Scorul final a fost stabilit în prelungiri, când Teze a marcat golul egalizator, însă PSG s-a calificat în ”optimi” grație rezultatului din tur.

După meci, fanii monegaști au răbufnit la adresa arbitrului român pe rețelele sociale și l-au acuzat pe Istvan Kovacs că a favorizat-o pe PSG și că nu ar fi pentru prima dată când centralul face acest lucru cu formația pariziană.

Istvan Kovacs a arbitrat-o pe PSG și în finala Champions League din sezonul trecut, când parizienii au învins-o fără drept de apel pe Inter cu scorul de 5-0.

”PSG pare că primește mereu acest arbitru în meciurile importante și se întâmplă ca el să se asigure că adversarii lor primesc un cartonaș roșu. A fost evident și cu Barcelona (n.r. când Istvan Kovacs i-a arătat cartonașul roșu lui Ronald Araujo în semifinala cu PSG din sezonul 2023-2024)”.

”Cel care îl elimină pe Coulibaly este arbitrul român Istvan Kovacs, același de la cartonașul roșu pentru Araujo. Nu este întâmplător”

”În mod curios, lui PSG îi este delegat mereu arbitrul Istvan Kovacs la meciurile importante. Cartonaș roșu pentru Araujo, Nuno Mendes iertat împotriva lui Atlético pentru o fază similară ca ultim apărător, iar astăzi eliminarea discutabilă a lui Coulibaly”.

”Istvan Kovacs este pe statul de plată!”

”Probabil că Istvan Kovacs se antrenează la Camp des Loges și merge cu autobuzul lui PSG”.

”Istvan Kovacs a făcut mai mult pentru Paris Saint-Germain decât Kylian Mbappe”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor monegaști de pe rețelele sociale.

Istvan Kovacs, căzătură ca în filme în PSG - Monaco