Doar două etape mai sunt de disputat în sezonul regulat din SuperLiga. FCSB mai are de jucat împotriva formațiilor UTA și Universitatea Cluj. Echipa pregătită de Elias Charalambous nu își mai permite pași greșiți, însă prezența în prima grupă valorică nu mai depinde exclusiv de rezultatele proprii, ci și de jocurile contracandidatelor.

Mesajul lui Bănel Nicoliță pentru tabăra roș-albastră

Fostul fotbalist, care a evoluat pentru bucureșteni între anii 2005 și 2011, rămâne alături de clubul patronat de Gigi Becali și consideră că echipa are în continuare șanse reale să își atingă primul obiectiv al sezonului. Totuși, el a subliniat că, în cazul unui eșec, situația trebuie privită echilibrat, fără a se face o dramă din asta.

„Mai sunt două etape și îmi doresc ca FCSB să reușească să ajungă în play-off. Acolo este locul echipei. Dacă va intra, atunci se va bate la titlu. Nu este ușor, mai ales că nu mai depinde neapărat de ei, ci și de rezultatele anumitor echipe.

Dacă nu va intra, nu va fi un dezastru. De ce să fie dezastru, a murit cineva? Nu are rost să facem o tragedie. Până la urmă este fotbal și tot timpul sunt surprize. Dacă ar fi doar o echipă campioană, lumea s-ar obișnui doar cu ea și nu ar mai fi așa spectaculos fotbalul”, a spus fostul internațional, potrivit DigiSport.

De-a lungul carierei, Bănel Nicoliță (41 de ani) a strâns 37 de selecții la naționala României și a bifat peste 400 de meciuri oficiale la nivel de club. Extrema dreaptă a evoluat cel mai mult pentru Steaua București (acum FCSB), dar a adunat și 42 de prezențe în prima ligă franceză (Ligue 1), la Nantes și Saint-Etienne. În februarie 2010, cota sa de piață a atins apogeul, fiind evaluat la 3 milioane de euro.