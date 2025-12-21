Darius Olaru (27 de ani) revine, treptat, la nivelul la care a fost, înainte de accidentarea suferită, în ianuarie, în chiar primul amical al FCSB-ului în cantonamentul de iarnă.

Iar revenirea lui Olaru, la forma sa optimă, coincide cu ascensiunea FCSB-ului, în campionat. Pentru că echipa campioană pare că a „decolat“, în sfârșit. Duminică, în derby-ul cu Rapid (2-1), FCSB a bifat al 8-lea meci la rând, în întrecerea internă, fără eșec: 5 victorii, 3 egaluri.

După această serie bună, Olaru a mărturisit că regretă întreruperea campionatului, fix acum, când echipa sa a început să aibă o perioadă mai bună.

„Ne bucurăm că am făcut o partidă reușită. Am meritat victoria. Mă bucur că mi-a ieșit execuția de la gol, dar îi mulțumesc și lui Bîrli (n.r. – Daniel Bîrligea), care mi-a așezat mingea perfect. Am început să exersăm astfel de faze la antrenamente. În prima repriză, ne-am mișcat bine, am reușit să avem spații la mijlocul terenului. Toată echipa a meritat victoria pentru efortul depus. E foarte greu să egalez ce am făcut acum un an, doi. Îmi doresc mult să reușesc asta în anul care vine. Sincer, când am văzut minutul (n.r. - la golul de 2-1), m-am gândit puțin la meciul tur. Dar cred că am gestionat finalul partidei foarte bine. Chiar îmi pare rău că se oprește campionatul acum“, a spus Olaru.

Acesta a identificat și momentul care a relansat această campanie pentru formația campioană.

„Pot să spun că victoria cu Feyenoord ne-a ridicat moralul. Mă bucur că am încheiat anul așa. Sper să începem anul cu victorii și apoi să fim în play-off.. Eu cred că și în Europa, dacă vom câștiga la Zagreb (n.r. - cu Dinamo Zagreb pe 22 ianuarie), vom avea un meci de calificare, în ultima etapă, acasă, cu Fenerbahce“, a încheiat Olaru.

