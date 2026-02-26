VIDEO EXCLUSIV Pe ce loc a urcat Rapid după victoria clară cu Craiova. Olimpiu Moruțan, prezent în tribune!

Giuleștencele nu au deloc un sezon bun în Liga Florilor, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO și Pro Arena.

CS Rapid Bucureşti şi CS Minaur Baia Mare au obţinut victorii pe teren propriu, miercuri, în meciuri din etapa a 16-a a Ligii Naţionale de handbal feminin (Liga Florilor)

Rapid - SCM ”U” Craiova 31-22

CS Rapid Bucureşti a dispus de SCM Universitatea Craiova cu scorul de 31-22, în Sala Rapid, LIVE pe Pro Arena și VOYO

Albertina Da Cruz Kassoma De Almeida a marcat 10 goluri pentru gazde, iar portarul Diana Ciucă a reuşit 15 intervenţii.

În tribune au fost prezenți și fotbalistul Olimpiu Moruțan sau Rafael van der Vaart, fostul internațional olandez care este partenerul rapidistei Estavana Polman (foto).

CS Minaur Baia Mare a învins-o pe CSM Galaţi cu scorul de 34-23, în Sala ''Lascăr Pană''.

Emilia Anna Galinska şi Teodora Lavinia Damian au reuşit câte 7 goluri pentru Minaur.

În alt meci, CSM Târgu Jiu a trecut de HC Zalău cu 23-21, în Sala Sporturilor din Târgu Jiu. 

Raluca-Ionela Nicolae (6 goluri) şi Aitana Santos Santome (5) s-au remarcat de la gazde, scrie Agerpres, iar de la HC Zalău s-au evidenţiat Francesca Maria Bălan şi Iulia Diana Sava, cu câte 5 goluri.

Clasamentul din Liga Florilor

