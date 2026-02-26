În tribune au fost prezenți și fotbalistul Olimpiu Moruțan sau Rafael van der Vaart , fostul internațional olandez care este partenerul rapidistei Estavana Polman (foto).

Albertina Da Cruz Kassoma De Almeida a marcat 10 goluri pentru gazde, iar portarul Diana Ciucă a reuşit 15 intervenţii.

CS Rapid Bucureşti a dispus de SCM Universitatea Craiova cu scorul de 31-22, în Sala Rapid, LIVE pe Pro Arena și VOYO .

CS Rapid Bucureşti şi CS Minaur Baia Mare au obţinut victorii pe teren propriu, miercuri, în meciuri din etapa a 16-a a Ligii Naţionale de handbal feminin (Liga Florilor)

CS Minaur Baia Mare a învins-o pe CSM Galaţi cu scorul de 34-23, în Sala ''Lascăr Pană''.

Emilia Anna Galinska şi Teodora Lavinia Damian au reuşit câte 7 goluri pentru Minaur.

În alt meci, CSM Târgu Jiu a trecut de HC Zalău cu 23-21, în Sala Sporturilor din Târgu Jiu.

Raluca-Ionela Nicolae (6 goluri) şi Aitana Santos Santome (5) s-au remarcat de la gazde, scrie Agerpres, iar de la HC Zalău s-au evidenţiat Francesca Maria Bălan şi Iulia Diana Sava, cu câte 5 goluri.

Clasamentul din Liga Florilor