CS Rapid Bucureşti şi CS Minaur Baia Mare au obţinut victorii pe teren propriu, miercuri, în meciuri din etapa a 16-a a Ligii Naţionale de handbal feminin (Liga Florilor)
Rapid - SCM ”U” Craiova 31-22
CS Rapid Bucureşti a dispus de SCM Universitatea Craiova cu scorul de 31-22, în Sala Rapid, LIVE pe Pro Arena și VOYO.
Albertina Da Cruz Kassoma De Almeida a marcat 10 goluri pentru gazde, iar portarul Diana Ciucă a reuşit 15 intervenţii.
În tribune au fost prezenți și fotbalistul Olimpiu Moruțan sau Rafael van der Vaart, fostul internațional olandez care este partenerul rapidistei Estavana Polman (foto).