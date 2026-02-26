Daniel Pancu a vorbit la Digisport despre forța adversarilor lui Inter, amintind de o experiență personală. Antrenorul lui CFR Cluj a lăudat sistemul scandinav.

„Pentru mine nu este o surpriză cu echipa asta din Norvegia. Cea mai grea deplasare europeană a fost la Bodo/Glimt în Norvegia, când eram la Beșiktaș prin 2004, 2005. Aveau un sistem de rotație și de informare, spuneai că în loc de capete au girofare. Un nivel de instruire, probabil de la copii și juniori, care ar trebui urmat, plus nivel de intensitate. Golul 2 al lor de ieri e de manual: cum se atacă un spațiu, cum se preia, apoi execuție la colțul lung.

Cam așa fac de mici echipele lor. E de studiat cum au putut să joace meciurile acestea, fără să aibă campionat. Eu m-am lovit de noi, dar la noi influențează mult societatea. Avem antrenori de mare valoare, dar influențează societatea. Fotbalul e joc fără minge foarte mult. La ei e fantastic”, a spus Pancu.

E sărbătoare în Norvegia

În timp ce presa din Italia se teme de un sezon fără echipe în cea mai importantă competiție europeană, norvegienii celebrează o performanță istorică pentru Bodo/Glimt, obținută pe legendarul stadion San Siro.

„Jens Petter Hauge a redus la tăcere aproape 70.000 de spectatori în miticul stadion Stadio Giuseppe Meazza din Milano. Selecţionerul naţional Ståle Solbakken consideră că este cea mai mare performanţă a unui club din istoria fotbalului norvegian”. Jurnaliştii norvegieni adaugă în final: „Glimt învinge un club care, de un secol, excelează în arta de a obţine rezultatul dorit, un club temut de toţi. Şi nu numai că Glimt câştigă, dar clubul domină larg adversarul în două meciuri şi se impune cu o uşurinţă desconcertantă”, au scris cei de la VG după meciul de pe Giuseppe Meazza.