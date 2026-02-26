Pancu, cel care l-a înlocuit pe banca tehnică pe Andrea Mandorlini, a condus echipa spre nouă victorii la rând în campionat și, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, CFR ocupă locul cinci, cu 47 de puncte, chiar dacă înainte de numirea fostului selecționer al naționalei U21, ardelenii se gândeau deja la retrogradare.

Andrea Mandorlinii a chemat-o pe CFR Cluj la Comisii

CFR Cluj a primit însă o veste extrem de proastă în legătură cu fostul antrenor. Andrea Mandorlini acuză că nu și-a primit salariile restante și s-a adresat la FRF pentru a o reclama-o pe CFR Cluj.

Speța s-a aflat pe ordinea de zi la Camera de Soluționare a Litigiilor în data de 25 februarie, dar o decizie a fost amânată pentru data de 3 martie.

Între timp, Andrea Mandorlini a preluat-o oficial pe Ravenna, în al treilea eșalon din Italia. Ravenna ocupă locul doi din grupa B a Serie C.