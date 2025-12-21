Daniel Bîrligea (25 de ani) a început să se joace fără nicio reținere cu focul! Mai întâi, a fost amenda pe care a primit-o pentru eliminarea sa la meciul cu Hermannstadt, acum a venit criza sa de nervi, în timpul derby-ului cu Rapid.

Sport.ro a arătat aici decizia surprinzătoare a lui Gigi Becali, la pauza meciului de pe Arena Națională. Numai că, după reluarea partidei, Rapid a cam pus stăpânire pe joc. Și, pe fondul acestei situații, au venit și primele schimbări, la FCSB.

În minutul 66, au ieșit Toma, Crețu și Bîrligea, au intrat Stoian, Edjouma și Radunovic. Dintre cei care au părăsit terenul, singurul care a făcut scandal a fost Bîrligea. Și nu discret, ci prin niște gesturi largi de nemulțumire. Mai mult decât atât, Bîrligea nici măcar n-a venit la margine, pentru a-și încuraja colegii care erau trimiși pe gazon! Atacantul, pur și simplu, a ieșit și a parcurs un lung drum, prin spatele porții, până a ajuns la banca tehnică a FCSB-ului.

În mod șocant, Bîrligea a continuat să facă scandal și aici. Pentru că i-a reproșat lui Pintilii schimbarea sa!

Rămâne de văzut decizia pe care o va lua FCSB, după acest show al atacantului, mai ales că el a mai avut probleme disciplinare, în acest sezon.

