Fostul golgeter din Liga 1 care a acceptat sa joace in B! "M-am dus la impresarul meu si era cineva la el!" Cu cine a semnat Llullaku

Azdren Llullaku revine in Romania dupa un an in Belarus.

Llullaku, plecat de la Astra in 2019 pentru un contract la Soligorsk, va juca in B pentru Concordia Chiajna.

Fost golgeter al Ligii 1 in perioada in care juca pentru Gaz Metan, albanezul de 32 de ani a strans 37 de goluri in Liga 1 in 146 de partide.

Chiajna are buget de peste doua milioane de euro in acest sezon si isi propune sa revina in Liga 1. Antrenor e Florin Bratu, cu care Concordia a incheiat pe banca si sezonul trecut.

"Am fost la impresarul meu, Bogdan Apostu, in vizita. Era acolo si presedintele de la Chiajna, Cristi Tanase. Am vorbit si ne-am inteles in doua-trei ore. Obiectivul echipei e promovarea, altfel nu mergeam in Liga a doua. Ma bucur ca am ajuns la Chiajna", a spus Llullaku.

Llullaku a mai jucat in Romania la Astra, Poli Iasi si Gaz Metan.