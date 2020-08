Cel mai bun marcator din Liga 1 rupe tacerea si vorbeste despre plecarea lui Hagi de la Viitorul: "A spus de mai multe ori ca ar vrea sa plece, dar niciodata nu l-am crezut"

Gica Hagi a renuntat la functia de antrenor al echipei Viitorul Constanta.

Patronul constantenilor a declarat ca are nevoie de o vacanta. Cu toate acestea, el ar dori sa revina in fotbal, dar la o echipa cu pretentii de titlu. Gabi Iancu a vorbit despre plecarea lui Hagi de la echipa. El a declarat ca antrenorul roman a spus de mai multe ori ca vrea sa plece, dar nimeni nu l-a crezut.

"Dansul a spus de mai multe ori ca ar vrea sa plece, dar niciodata nu l-am crezut. Acum cred ca si dansul se gandeste sa antreneze o echipa mare...sau mai mare. Si sa castige, pentru ca asta este mentalitatea lui. Cred ca munca domnului Hagi a dat roade si nimeni nu poate sa nege asta. Sunt foarte multi fotbalisti buni proveniti din aceasta academie si s-a vazut asta in acest sezon. Sper ca urmatoarea generatie sa duca Romania pe alte culmi", a declarat Iancu pentru site-ul clubului.

Capitanul Viitorului a avut un sezon excelent si a reusit sa inscrie 18 goluri si sa ofere 8 pase decisive. Evolutiile sale bune au atras atentia mai multor echipe. El a fost ofertat de Ludogoret si Ferencvaros si au mai existat oferte si din Serbia Polonia si Turcia. Echipa lui Hagi doreste un milion de euro pentru transferul lui, iar Iancu va putea pleca la orice echipa plateste aceasat suma.

"Inseamna foarte mult. M-am gandit la asta inainte de sezon. Cred ca mi-am demonstrat mie in primul rand. Numai asta aveam in cap, sa fiu cel mai bun, sa dau pase, sa fiu mereu pe primul loc. Voi reusi si in sezoanele urmatoare, indiferent unde voi fi, sa atrag mereu atentia din punct de vedere sportiv, sa fiu an de an printre cei mai buni", a spus cel mai bun marcator al Viitorului.