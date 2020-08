Un fost antrenor din Liga 1 arunca cu sageti catre FCSB: "Nu o sa fie in lupta pentru campionat cu transferurile facute acum"

Vasile Miriuta nu considera ca FCSB se va bate la titlu sezonul viitor.

Antrenorul roman a vorbit despre noul sistem competitional din Liga 1 si despre cum a fost demis de la Hermannstadt. De asemenea, el a declarat ca a avut mai multe oferte din afara, dar nu l-au satisfacut financiar.

"E o mutare buna ca s-a schimbat sistemul competitional, mergea si cu 18 echipe. Sunt multe echipe care se vor bate la promovare in sezonul viitor. Rapid, U Cluj, Petrolul, Chiajna…. Am avut niste oferte de afara, dar nu mi-au convenit financiar. Din Romania nu am discutat cu nimeni. Am avut 2-3 oferte, dar nu au fost ce imi doream. Am avut doua luni in care nu m-am gandit la fotbal. Nu imi doresc sa accept o oferta doar de dragul de a antrena. M-a afectat indepartarea mea de la Hermannstadt, mai ales ca am fost tradat. Ma deranjeaza si am nevoie de putin timp ca sa pun lucrurile la punct. Nici jucatorii si nici familia Reghecampf. Jucatorii au fost alaturi de mine pana la final.

Nu cred ca Dan Petrescu va pleca. El isi va dori saa faca performanta in cupele europene cu CFR, dar in viata nu se stie niciodata. Poate ii vine o oferta avantajoasa. Zilele trecute am fost pana la Cluj pentru ca mi-am luat un apartament acolo si a trebuit sa fac niste acte pe el. Nici nu am stat mai mult de o zi. Nu m-am dus la club, dar m-am vazut cu niste prieteni prin oras. Am fost cand a jucat Craiova cu CFR Cluj", a spus Vasile Miriuta pentru ProSport.

Fostul antrenor de la Sibiu a vorbit si despre lupta pentru titlu din sezonul viitor, unde nu o vede pe FCSB favorita.

"Daca CFR va ramane in aceasta formula, daca va ramane si Dan Petrescu, atunci o sa fie in lupta pentru campionat, poate si cu Craiova daca se intareste. FCSB nu o sa fie in lupta pentru campionat cu transferurile facute acum. Nu vorbesc de staff-ul tehnic, dar trebuie sa aduci jucatori puternici, de valoare, asa cum a facut CFR Cluj. Nu zic ca transferurile facute de FCSB nu sunt bune de Liga 1, dar ca sa castigi un titlu trebuie mai mult", a mai spus antrenorul roman.