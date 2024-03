Irina Giurgiu, fost selecționer la naționalele de junioare și coordonator al dezvoltării fotbalului feminin la FRF, a plecat de la federația condusă de Răzvan Burleanu.

”Mulțumesc, Federația Română de Fotbal!

După 10 ani petrecuți ca angajată a Federației Române de Fotbal, am ales să trec la o altă etapă în cariera mea. Nu a fost o decizie deloc ușoară, pentru că acesta a fost locul în care am trăit cele mai frumoase amintiri.

În toți acești ani, am avut ocazia să lucrez cu mulți profesioniști și, cu această ocazie, doresc să le mulțumesc tuturor. Ei m-au ajutat să devin persoana care sunt astăzi. Probabil cel mai greu lucru a fost să anunț jucătoarele și staff-ul cu care am colaborat în ultima perioadă, dar cu siguranță au înțeles decizia mea.

Le urez succes fetelor în campania viitoare și, cu siguranță, voi rămâne cel mai mare fan al lor!

Hai România!”, a scris Irina Giurgiu joi dimineața, pe rețelele de socializare.

Cine este Irina Giurgiu

Irina Giurgiu (32 ani) a jucat fotbal în copilărie cu prietenii, dar a făcut handbal timp de șase ani, câștigând titlul de campioană națională la junioare I cu CSȘ Baia Mare.

Ulterior, a trecut la fotbal, jucând la AS AS Independența Baia Mare.

Giurgiu a obținut Licența B UEFA, urmată de Licența A, iar din 2021 deține Licența UEFA Pro, devenind astfel prima femeie din România cu această diplomă de antrenor.

A pus bazele clubului ACS Dream Team București, dedicat integral fotbalului feminin. A fost și secundul lui Cristi Dulca la echipa națională de seniore, secund la reprezentativa U19 și principal la U15, U16 și U17, și ultima dată a ocupat funcția de coordonator pe dezvoltarea fotbalului feminin în cadrul Federației Române de Fotbal.

Prima femeie cu licența PRO din România, colegă cu Mirel Rădoi și Adrian Mutu

”Cursurile pentru obținerea licenței PRO au reprezentat o experiență foarte bună pentru mine. Nu am putut să mă bucur în totalitate, pentru că a venit pandemia. Am făcut trei module online, e diferit. Am pierdut și schimbul de experiență în altă țară, trebuia să merg o săptămână în Belgia, la Anderlecht, ca să văd cum lucrează fetele de acolo. Am pierdut și experiența de la Nyon, cinci țări urmau să trimită reprezentante acolo, la un schimb de experiență. Am pierdut multe, dar mă bucur de ce am câștigat, de cunoștințele pe care le-am acumulat. Am avut lectori care au venit în România, au fost foarte deschiși și am învățat multe lucruri noi.

Aș putea să antrenez în fotbalul masculin cu licența PRO, dar nu îmi doresc. I-am avut colegi pe Mirel Rădoi și pe Adrian Mutu, ei erau selecționeri la seniori și la U21, în momentul acela. A fost o colaborare foarte bună cu ei, s-au comportat normal, nu au fost tratați preferențial. Am fost un grup foarte unit și foarte frumos. Ne-am ajutat și am colaborat foarte bine”, declara Irina Giurgiu pentru Sport.ro în urmă cu doi ani.