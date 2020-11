Capitanul Romaniei, transfer ca si facut la Real Madrid! Dezvaluiri in premiera: nu s-a stiut nimic ani de zile. Putea sa semneze odata cu Ronaldo

Acum 11 ani, Real a fost foarte aproape sa aiba un fundas stanga roman!

E vorba despre Razvan Rat, care s-a aflat la un pas de Bernabeu. O spune chiar el, intr-un interviu acordat lui Narcis Raducan.

Rat regreta ca a ratat mutarea, precum si ca n-a jucat intr-o finala de Champions League sau cu Romania la un Campionat Mondial.

"Sunt multumit de cariera mea. Am ramas cu anumite lucruri pe care le trec la neimpliniri. Aveam ca obiectiv o finala de Champions League si nu am ajuns decat in sferturi. Apoi, faptul ca nu am avut ocazia sa joc la un turneu final de Campionat Mondial. Cred ca asta, impreuna cu faptul ca nu s-a concretizat transferul care era asa de aproape, la Real Madrid, in 2009. Astea sunt cele mai mari neimpliniri din cariera mea", i-a spus Rat lui Narcis Raducan pe blog.

In 2009, Real nu l-a luat pe Rat, dar l-a adus pe Ronaldo de la Manchester United pentru o suma-record: 95 de milioane de euro!