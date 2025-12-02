S-a zvonit că atacantul ar fi aproape de o despărțire de campioana României, unde nu s-ar simți și, mai presus de toate, unde nu primește suficiente minute.



Întrebat dacă l-ar vrea la Rapid pe atacantul rivalei FCSB, Victor Angelescu, acționarul liderului din Superligă, s-a limitat să spună că nu s-a pus problema transferului unui atacant.



Victor Angelescu: ”Nu s-a luat în calcul această variantă”



Înainte de a reveni la FCSB, Alibec a jucat la Farul Constanța, unde a câștigat titlul de campion în 2023, al treilea din CV-ul său după cele cu Astra Giurgiu și CFR Cluj.



”(n.r. sunteți interesați de un atacant pentru Rapid, nu neapărat Denis Alibec?) Nu s-a vorbit neapărat despre venirea unui atacant. Totul este posibil, dar nu mă refer la venirea lui Denis Alibec acum. Noi suntem în căutarea unui mijlocaș ofensiv.



(n.r. nu luați în calcul venirea lui Alibec?) Este din timp să vorbim, dar nu s-a luat în calcul această variantă”, a spus Angelescu, potrivit iamsport.ro.



Transferat pentru a-i face concurență pe post lui Daniel Bîrligea, Denis Alibec a bifat 13 partide în acest sezon pentru FCSB, majoritatea din postura de rezervă, reușind să înscrie un singur gol și să ofere două pase decisive.

