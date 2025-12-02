După 4-3 în tur, ”câinii” vor juca în compania marii rivale din postura de echipă oaspete pe Arena Națională. Dinamo are nevoie de o victorie pentru a menține contactul cu liderul Rapid, iar FCSB ”vânează” trei puncte care să o aducă și mai aproape de play-off.



Până la meci, dinamoviștii se arată optimiști. Ionuț Negoiță, fostul acționar de la Dinamo, în prezent sponsor al echipei, crede că ”roș-albii” o vor învinge din nou pe FCSB.



Ionuț Negoiță: ”Mizez pe 2-1 pentru Dinamo”



O victorie ar fi foarte importantă pentru Dinamo, mai ales că în următoarea etapă Rapid se va întâlni cu FC Botoșani, în derby-ul primelor două clasate.



„Suntem mai în formă decât ei, sper să se vadă și pe teren. Cred că ne putem impune chiar dacă sunt multe probleme de lot. Aș miza pe 2-1 pentru Dinamo. FCSB are o echipa bună, dar și Dinamo își poate măsura forțele cu ea", a spus Ionuț Negoiță, potrivit GSP.ro.



Giani Kiriță: ”Dacă mai vine un atacant, ar fi ideal”



Giani Kiriță (48 de ani), fost jucător la Dinamo, a spus ce le lipsește ”roș-albilor” pentru a putea emite pretenții la locurile fruntașe și, de ce nu, la un trofeu în acest sezon. Fostul fundaș și mijlocaș defensiv crede că echipa sa de suflet are nevoie de un atacant.



„Pe echipă mă bazez ca și până acum. Și dacă în iarnă mai vine un atacant care să bage și mingea aia în poartă, când avem o ocazie să o dăm în poartă, să luăm și cele 3 puncte, ar fi ideal.



Ratează prea mult atacanții lui Dinamo. Și la meciul de la Botoșani, ați văzut. Scapi singur cu portarul, 3 puncte în buzunar și altfel vezi campionatul”, a spus Giani Kiriță.

