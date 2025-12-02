Campioana a învins-o pe Farul Constanța, ocupanta locului șase, și s-a apropiat la doar două puncte de zona play-off-ului. FCSB are în față un duel dificil, cu rivala Dinamo, în timp ce Farul se va deplasa pe terenul ultimei clasate Metaloglobus.



Bănel Nicoliță (40 de ani), fost campion al României cu FCSB, este convins că echipa lui Gigi Becali va reuși, în cele din urmă, să intre în play-off și să se lupte pentru titlu.



Bănel Nicoliță e sigur că FCSB va intra în play-off



După 18 runde, diferența dintre FCSB și liderul Rapid este de 14 puncte, cu 12 etape înainte de finalul sezonului regulat. Cele două se vor întâlni și în meciul direct, chiar în ultima etapă din 2025.



”Dacă FCSB bate Dinamo și Farul va pierde, atunci FCSB din etapa asta care urmează, de luni, poate să fie în play-off. Sunt sigur că va ajunge în play-off și FCSB nu va renunța o clipă la titlu. Voi îl știți pe nea Gigi, el nu se va mulțumi o secundă cu locul 2-3-7-9.



La el e doar locul 1 și se va lupta până la ultima picătură și va lua cei mai buni jucători încât să poată să lupte cu cei care sunt acolo în față”, a spus Bănel Nicoliță, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Farul - FCSB 1-2. Trei puncte mari pentru campioana României



Roș-albaștrii s-au deplasat în Dobrogea pentru confruntarea cu echipa pregătită de Ianis Zicu în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României.



La capătul celor 90 de minute, campioana a înregistrat toate cele trei puncte, după ce Adrian Șut și David Miculescu au punctat pentru FCSB, în timp ce Ionuț Larie a făcut-o pentru Farul.

