BREAKING NEWS! E OFICIAL: FCSB a SCAPAT de carantina! Anuntul facut de DSP Bucuresti

A existat o polemica foarte aprinsa in ultimele zile in Romania referitoare la posibilitatea ca fotbalistii de la FCSB sa fie nevoiti sa intre in carantina la revenirea din Turcia.

Au fost foarte multe voci care au sustinut acest lucru intrucat Turcia se afla pe lista tarilor care prezinta grad de risc in ceea ce priveste pandemia de coronavirus.

Insa, in cele din urma, echipa lui Gigi Becali a scapat de aceasta problema intrucat au prezentat toate documentele necesare la intoarcerea in tara.

Autoritatile au confirmat oficial ca echipa antrenata de Toni Petrea nu trebuie sa intre in carantina deoarece a facut dovada participarii la o competitie sportiva internationala. Astfel, ros-albastrii vor putea juca meciul de vineri cu Astra Giurgiu.

"Membrii delegatiei sportive a Fotbal Club FCSB au prezentat, reprezentantilor DSPMB care desfasoara activitate pe Aeroportul International Henri Coanda, dovada participarii la o competitie sportiva internationala desfasurata in Belek -Antalya, Turcia, motiv pentru care acestia au fost exceptati de la masura carantinarii in temeiul prevederilor art. 1 alin. 1 lit. t) din Hotararea CNSU nr. 48/2020 de modificare a art. 3 din Hotararea CNSU nr. 36/2020", a declarat directorul DSP Bucuresti Oana Nicolescu.

Meciul dintre FCSB si Astra Giurgiu se va disputa vineri, 15 ianuarie, de la ora 20:00 si va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro