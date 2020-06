Si-a dat autogol, dar primeste laude NEASTEPTATE: "Popescu a fost cel mai bun de pe teren! A jucat exceptional"

Fostul presedinte de la LPF, Mitica Dragomir, a vorbit despre meciul dintre CFR si FCSB, incheiat cu victoria clujenilor, cu 1-0.

Chiar daca Ovidiu Popescu si-a dat un autogol, Dragomir sustine ca el a fost cel mai bun de pe teren si ca ar trebui sa se reprofileze pe postul de fundas stanga.

Dupa acest meci, "oracolul din Balcesti" considera ca FCSB nu mai are sanse la titlu, iar CFR va castiga din nou campionatul.

"Popescu a fost cel mai bun de pe teren. A jucat exceptional. Eu cred ca face cariera pe postul ala. A fost si agresiv. Daca nu dadea autogolul ala, atunci era cel mai bun de pe teren. Se poate intampla si la case mai mari. Nu au nici 10% sanse la titlu. CFR e campioana. CFR a profitat de greseala lui Popescu, iar apoi s-au tot aparat. Era 3-1 sau 4-1 pentru Steaua daca nu era Arlauskis in poarta. A fost cel mai bun joc al lor din ultimii ani", a declarat Dumitru Dragomir pentru ProSport.

Dupa aceasta victorie, echipa lui Dan Petrescu ocupa prima pozitie in clasament cu 7 puncte mai mult decat FCSB. Feroviarii au sansa in acest an sa aduca pentru a treaia oara consecutiv titlul in Gruia.