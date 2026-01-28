La conferința de presă premergătoare meciului cu Fenerbahce din Europa League, Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a răbufnit în fața reprezentanților mass-media.



”Nu am nicio problemă cu jucătorii, îi respect și mă respectă. Singura diferență e că acum nu câștigăm. Și când nu câștigăm, 'the papagals' încep să sară din nou”, a spus tare și răspicat cipriotul.



Săpunaru l-a pus la colț pe Elias Charalambous: ”E greșit să spună asta”



Cristi Săpunaru, retras din fotbal la finalul stagiunii precedente, consideră că Elias Charalambous nu trebuia să folosească un asemenea apelativ la oamenii care-l critică.



”Antrenorul care e acolo tot timpul va fi chestionat de anumite chestii. De ani de zile e aceeași chestie. E greșit să spună papagali, trebuia să spună oamenii care vorbesc. Toți se duc la antrenorii care sunt acolo cu aceleași întrebări. 'Nu dumneavoastră faceți schimbările'.



Îți dai seama că sunt și ei nervoși. Tot discursul lui de la cap la coasă a fost un discurs bun, de antrenor. Nu e patronul de la FCSB antrenor și nu o să fie niciodată. Să ne înțelegem. Niciodată. Antrenorii sunt cei care sunt acolo.



Elias, Pintilii, ei sunt antrenorii. Că vrea el să facă schimbări sau ce mai vrea e altă treabă. E clubul lui, face ce vrea. Dar antrenor nu e. Ei stau cu jucătrii zi de zi, ei îi antrenează, ei au făcut cantonamentele”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit digisport.

