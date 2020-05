Declaratia care il va INFURIA la maxim pe Gigi Becali! Ce a spus Dumitru Dragomir despre CSA Steaua

Nu trece o zi in care conflictul dintre FCSB si CSA Steaua sa nu isi consume cate un nou episod.

Gigi Becali are nenumarate probleme cu CSA Steaua, cu care se afla intr-un continuu conflict. Patronul FCSB este interzis pe stadionul din Ghencea si a spus ca va face tot posibilul ca CSA sa ramana in ligile inferioare.

Acum, Becali a primit o noua lovitura de unde nu se astepta. Dumitru Dragomir a facut o declaratie neasteptata si a spus ca i se pare normal ca Stelei din Liga a 4-a sa i se ofere un loc direct in Liga a 2-a.

"Cum am dat Craiovei, putea si Steaua sa vina in Liga a 2-a.", a spus Dumitru Dragomir la Telekomsport. Aceasta declaratie face referire la locul care i s-a oferit lui CSU Craiova dupa scandalul cu Mititelu.

"La Craiova, daca cineva contesta atunci, cand Adunarea Generala a votat sa joace direct in Liga 2, castiga. E impotriva legii. Noi am cazut de comun acord pentru ca a fost situatia aia cu milioane, cu Mititelu. Am zis, hai sa dam un loc in Liga 2, sa multumim orasul", e declarat Gigi Becali pentru DigiSport.