Transylvania Open va fi de luni pe Pro Arena și pe VOYO. Iar Simona Halep s-a întors la Cluj, unde în urmă cu un an și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist.



Simona Halep: ”A fost un moment dificil când mi-am anunțat retragerea”. Ce a spus despre decizia lui Soranei Cîrstea: ”Cu siguranță!”



Românca a devenit ambasadoarea turneului Transylvania Open de la Cluj. ”Am avut ceva emoții când am văzut terenul acesta frumos”, a spus Simona Halep într-un interviu pentru Pro TV.



”A fost un moment dificil când mi-am anunțat retragerea, dar a fost și un moment plăcut, pentru că simțeam că nu mai pot. Tot timpul m-am simțit bine la Cluj, iar publicul a fost foarte drăgăstos cu mine”, a mai punctat Halep.



La un an după ce românca și-a anunțat retragerea, Sorana Cîrstea va juca și ea pentru ultima oară la Cluj. ”Cu siguranță, va fi emoționant pentru ea să joace pentru ultima dată acasă”, a sugerat Halep.



Întrebată ”Cine e viitoarea Simona Halep?”, fosta sportivă speră ca România să dea tenismeni și mai buni decât a fost ea de-a lungul carierei sale.



”(n.r. Cine e viitoarea Simona Halep?) Ah, nu pot să vă spun asta (n.r. râde)! Sper să fie și mai bune ca Simona Halep”, a zis ea.

