Antrenorul Peter Bosz l-a trimis în primul „11” pe Dennis Man, care va evolua pe flancul drept, poziția sa obișnuită.



Românul a fost titular în toate cele șapte meciuri ale lui PSV din faza grupelor și a marcat două goluri, ambele în meciurile cu Napoli.



Dennis Man, titular în PSV - Bayern Munchen



PSV are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a continua în competiția intercluburilor, ocupând locul 22 în clasament cu 8 puncte, în timp ce Bayern e deja calificată în optimile Ligii Campionilor, cu 18 puncte.



În campionatul intern, în etapa #20 a Eredivisie, Man a fost înlocuit la pauză în remiza 2-2 cu Breda, după o primă repriză mai slabă.



Echipele de start: