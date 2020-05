Dumitru Dragomir ii pune la zid pe conducatorii din Liga 1: "Astia sunt hamsii acum, eu aveam numai rechini!"

Fostul presedinte al LPF a facut o comparatie intre actualii patroni ai cluburilor din Liga 1 si perioada in care el se afla in fruntea Ligii.

Dumitru Dragomir si-a amintit de disputele pe care le avea cu sefii cluburilor din Liga 1 in perioada in care era presedintele LPF si spune ca lucrurile erau mult mai dificile atunci.

Badea, Copos, Pazkany, Sechelariu, Jean Padureanu, Neculaie si Porumboiu i-au facut zile fripte lui Dumitru Dragomir:

"Nu am suferit in ultimii ani. Si cand eram la liga eram si deputat, opt ani de zile, am muncit. Aveam si santier. Eu, cel putin, am mandria ca am facut liga aia fara sa iau un euro de la vreun club. La sediu ma refer. Nu e niciuna mai frumoasa. Categoric mi-a fost mai bine dupa liga, pentru ca am muncit pentru familie.

La liga trebuia sa stau 4, 5, 6 ore. Era balamuc mare la liga. Ati uitat ce patroni am avut eu? Astia sunt ‘hamsii’ acum, eu aveam numai ‘rechini’. Erau Badea, Copos, Paszkany, Sechelariu, Jean Padureanu, Niculae de la Astra, celalalt de la Brasov, Porumboiu. Erau titani astia. Te mancau astia. Au fost si rezultate deosebite. Eu eram pe 11 in Europa, acum pe ce loc suntem?", a spus Dumitru Dragomir la Telekom Sport.

Dumitru Dragomir a fost in fruntea LPF din 1996 pana in 2013, cand la carma Ligii a venit Gino Iorgulescu, actualul presedinte.