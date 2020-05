Cat castiga Dumitru Dragomir din pensie! Fostul sef al LPF este de invidiat printre romani, unde o pensie medie este de 1200 de lei

Dumitru Dragomir castiga o suma uriasa la 73 de ani si nu rgreta perioada petrecuta in fotbal.

Dumitru Dragomir este linistit la varsta batranetii, dupa ce a condus LPF aproape 20 de ani. Este o personalitate in fotbalul romanesc si fiecare aparitie a sa e plina de declaratii inedite.

"Acum construiesc un bloc, cel mai frumos din Bucuresti, va spun. E la 200 de metri de Herastrau. Stau acolo de dimineata pana seara. In rest, sunt angajatul fiului meu. Dar nu iau niciun ban, traiesc din pensie. Am o pensie buna. Pai aveam 15 000 de euro salariul cand eram la LPF. Plateam 6000 de euro la stat. Cum sa nu iau pensie buna.", a spus Dumitru Dragomir acum cateva luni.

Conform impact.ro, fostul presedinte LPF ia o pensie de 3000 de euro si primeste altii 4000 de euro din partea FRF. Un total de 7000 de euro pe luna, cu care un om traieste o viata linistita in Romania. O pensie medie in tara noastra este de 1292 de lei pe luna, astfel ca venituri lui Dragomir depasesc cu mult aceasta suma.

Dumitru dragomir crede ca pe vremea lui, conducatorii erau mult mai implicati in fotbal si erau mult mai greu de tinut in frau. "La liga trebuia sa stau 4, 5, 6 ore. Era balamuc mare la liga. Ati uitat ce patroni am avut eu? Astia sunt ‘hamsii’ acum, eu aveam numai ‘rechini’. Erau Badea, Copos, Paszkany, Sechelariu, Jean Padureanu, Niculae de la Astra, celalalt de la Brasov, Porumboiu. Erau titani astia. Te mancau astia. Au fost si rezultate deosebite. Eu eram pe 11 in Europa, acum pe ce loc suntem?", a spus Dumitru Dragomir