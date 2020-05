Dumitru Dragomir loveste din nou! Declaratii SPUMOASE ale fostului sef LPF: "Toate recomandarile vin de la mosi care nu au facut sport in viata lor!"

Dumitru Dragomir revine in atentia publica cu o serie de afirmatii spumoase, in stilul caracteristic.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre masurile de siguranta pe care le-au propus initial cei din Ministerul Sanatatii, care impuneau fotbalistilor sa ramana in cantonament cel putin pana la reinceperea campionatului.

"Este normal sa le dai drumul acasa fotbalistilor dupa 7 zile, la neveste, sunt tineri toti. Explodeaza hormonii in ei si in nevestele de acasa. Toate recomandarile astea in pandemie, au venit de la niste mosi care nu au facut sport in viata lor si au ajuns in functii mari la Guvern.

Niste gloabe care nu au habar de sport. De aici toata nenorocirea. Nu e unul sa puna frana. Ne batem joc de toata natiunea. Cea mai nenorocita idee este cu antrenamentul cu 3 jucatori pe tot terenul. Suntem nebuni, nici la atletism nu e asa. Si acolo sunt 7,8 sau 10 sportivi, ca nu iti vine sa alergi singur, te plictisesti", a declarat Dumitru Dragomir pentru Radio Sport 1.

"Ma duceam peste ei!"

Mitica Dragomir a marturisit cum ar fi procedat el daca ar fi fost in continuare presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal.

"Eu daca eram la Liga, ma duceam peste ei, nu exista sa nu ii conving. Suntem nebuni toti, luam masuri normale. Teste de sange la inceput, zilnic. Costa cativa banuti. Le faceau Borcea si Becali gratis la clinicile lor, unde si asa au facut mii de teste pentru saraci. Pentru asta trebuie sa ceri, cum scrie in Biblie.

La Liga, singurul cu minte sclipitoare e un jurist, Mincu. El trebuia trimis peste tot. Ma duceam peste prim-ministru la usa lui si pana la pranz, cand pleaca acasa il convingeam ce e bine si ce e rau", a adaugat fostul sef LPF.