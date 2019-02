SEPSI - DINAMO, LIVE ORA 20:00! Echipa lui Rednic e OBLIGATA sa castige: orice alt rezultat o scoate din lupta pentru play-off! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna SEPSI - DINAMO pe www.sport.ro, pe Facebook/Sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Sepsi - Dinamo, ora 20:00, este meciul ultimei sanse pentru echipa lui Rednic.

Victoria Astrei cu Viitorul din prima partida a etapei a complicat situatia dinamovistilor. Astra este ultima echipa clasata pe un loc in play off, iar succesul din fata echipei lui Hagi i-a distantat pe giurgiuveni.

Astfel, Dinamo este obligata sa castige contra lui Sepsi pentru a mai pute visa la un loc intre primele sase. Sepsi OSK poate ajunge pe locul 4 daca o bate pe Dinamo. Covasnenii au 33 de puncte si un meci mai putin decat Astra si Viitorul, care au cate 35, respectiv 34 de puncte. Adversara lui Sepsi, Dinamo, are 25 de puncte si trebuie sa castige absolut toate meciurile pana la final pentru a mai spera la Play Off. In acelasi timp, adversarele echipei lui Rednic trebuie sa se incurce.

Daca Sepsi o invinge pe Dinamo, "cainii" ar mai putea sa o ajunga din urma doar pe Viitorul, distanta cu 3 meciuri inaintea finalului sezonului regulat fiind de fix 9 puncte. Totusi, Viitorul are avantajul intalnirilor directe (0-1 si 4-1), ceea ce inseamna ca Dinamo nu ar putea sa treaca peste Viitorul in clasament la egalitate de puncte!

Pe de alta parte, daca Dinamo bate la Sfantu Gheorghe poate spera in continuare. Cu maximum de victorii, "cainii" pot face 37 de puncte.

Echipele probabile:



Sepsi: Niczuly - De Moura, Viera, Jovanovic, Sato - Velev, Ad. Rus - Y. Hamed, Vasvari, Fl. Stefan - Tandia

Dinamo: McDermott - Sorescu, Klimavicius, R. Grigore, Aliji - I. Filip - Jaadi, Atmane, Nistor, Zenke - Montini