Neagoe nu s-a putut abtine! "Ei sa ajunga la stadion" Antrenorul lui Sepsi, ironic la adresa dinamovistilor!

Dinamo va juca un meci important in aceasta etapa la Sf. Gheorghe.

Dinamo joaca in acest weekend un meci extrem de important. In cazul unei victorii la Sf. Gheorghe, "cainii" vor spera sa mai prinda un loc in play-off. In caz contrar, sansele dinamovistilor vor fi spulberate.

Mircea Rednic a luat hotararea ca deplasarea sa sa faca cu trenul, pana la Brasov. Dinamovistii vor fi cazati in orasul de la poalele Tampei in aceasta noapte, iar maine vor pleca la Sf. Gheorghe.

Eugen Neagoe, antrenorul de la Sepsi, nu s-a putut abtine si i-a ironizat pe dinamovisti la conferinta de presa: "Foarte important e sa se ajunga la joc. La ora jocului, ei sa ajunga la stadion", a spus tehnicianul.

Trecand peste acest moment, Neagoe a vorbit si despre sansele lui Dinamo de a mai ajunge in play-off: "Cei de la Dinamo au ultima sansa si daca nu castiga maine, nu mai au nicio sansa, nici teoretic nu mai au sanse la play-off".

Formatia lui Mircea Rednic a preluat modelul unor echipe din fotbalul puternic. Manchester United si Lazio au folosit acelasi mijloc de transport pentru deplasarile de la Londra si Roma. In Romania, Craiova a fost echipa care s-a deplasat cu trenul chiar pentru meciul cu Dinamo, pierdut insa fara drept de apel, scor 0-3.