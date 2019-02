Meciul ultimei sanse! Dupa Astra 3-0 Viitorul, Dinamo mai are o singura optiune cu Sepsi: victorie sau Play OUT! Cum arata clasamentul si programul candidatelor la Play OFF

Astra a invins-o cu 3-0 pe Viitorul si a facut un pas si jumatate catre Play Off. Diseara, Sepsi poate face si ea acelasi lucru. Pentru Dinamo, o victorie la Sepsi este singura sansa de a mai spera la un miracol.

Clasamentul sezonului regulat incepe sa se contureze din ce in ce mai bine. Astra a facut aseara un pas deosebit de important catre Play Off, dupa ce a trecut cu 3-0 de Viitorul lui Hagi, pe teren propriu. Astra si Viitorul au facut rocada in clasament, iar giurgiuvenii au ajuns la 6 puncte de locul 7, ocupat in prezent de Hermannstadt.

Diseara, Sepsi OSK poate ajunge pe locul 4 daca o bate pe Dinamo. Covasnenii au 33 de puncte si un meci mai putin decat Astra si Viitorul, care au cate 35, respectiv 34 de puncte. Adversara lui Sepsi, Dinamo, are 25 de puncte si trebuie sa castige absolut toate meciurile pana la final pentru a mai spera la Play Off. In acelasi timp, adversarele echipei lui Rednic trebuie sa se incurce.

Daca Sepsi o invinge pe Dinamo, "cainii" ar mai putea sa o ajunga din urma doar pe Viitorul, distanta cu 3 meciuri inaintea finalului sezonului regulat fiind de fix 9 puncte. Totusi, Viitorul are avantajul intalnirilor directe (0-1 si 4-1), ceea ce inseamna ca Dinamo nu ar putea sa treaca peste Viitorul in clasament la egalitate de puncte!

Pe de alta parte, daca Dinamo bate la Sfantu Gheorghe poate spera in continuare. Cu maximum de victorii, "cainii" pot face 37 de puncte.

Clasamentul actualizat

Programul echipelor care se bat pentru Play Off

DINAMO, LOCUL 11 - 25 DE PUNCTE

Sepsi (d)

Botosani (a)

Dunărea Calarasi (d)

Concordia (a)



ASTRA, LOCUL 4 - 35 DE PUNCTE

CFR Cluj (d)

Hermannstadt (a)

CSU Craiova (d)

VIITORUL, LOCUL 5 - 34 DE PUNCTE

Poli Iasi (a)

Sepsi (d)

FC Botosani (a)

SEPSI, LOCUL 6 - 33 DE PUNCTE

Dinamo (a)

Gaz Metan (d)

Viitorul (a)

CFR Cluj (d)

HERMANNSTADT, LOCUL 7 - 29 DE PUNCTE

FCSB (d)

CSU Craiova (a)

Astra (d)

Poli Iasi (a)

FC BOTOSANI, LOCUL 8 - 29 DE PUNCTE

FC Voluntari (a)

Dinamo (d)

Gaz Metan (a)

Viitorul (d)

GAZ METAN, LOCUL 9 - 29 DE PUNCTE

Poli Iasi (d)

Sepsi (a)

FC Botosani (d)

Dunăarea Calarasi (a)

POLI IASI, LOCUL 10 - 28 DE PUNCTE

Gaz Metan (a)

Viitorul (d)

CFR Cluj (a)

Hermannstadt (d)

*Astra si Viitorul au 23 de meciuri disputate, in timp ce restul echipelor au jucat de cate 22 de ori