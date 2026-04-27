Semnează Florin Tănase?! Ce a spus golgheterul lui FCSB

Florin Tănase va decide dacă își va prelungi înțelegerea cu echipa roș-albastră , care îi va expira în iunie 2026 sau dacă va merge în afară.

Jucătorul de 31 de ani mai are doar câteva luni de contract cu FCSB.

Mijlocașul ofensiv a fost întrebat despre viitorul său la FCSB, având în vedere că înțelegerea sa cu echipa patronată de Gigi Becali va ajunge la final.

Florin Tănase a explicat că în acest moment se concentrează pe meciurile din finalul acestui sezon și va lua o decizie în vară.

„Deocamdată nu am discutat absolut nimic, sunt concentrat pe aceste ultime meciuri. Vom vedea din vară, e timp să vorbim, nu avem de ce să ne grăbim. Cum și în iarnă am ales să rămân când am avut ofertă...

Ne apropiasem de play-off, nu ne gândeam că nu vom prinde play-off-ul. Toți suporterii sperau într-o revenire miraculoasă și am zis că nu are rost să plec pentru câteva luni și să dezamăgesc suporterii”, a declarat Tănase, conform digisport.ro.

Florin Tănase a revenit la FCSB în 2024, după doi ani petrecuți în străinătate. El a plecat de la gruparea roș-albastră în 2022 la Al Jazira, după ce arabii au plătit 3 milioane de euro pentru serviciile fotbalistului. Apoi, s-a transferat la Al Okhood următorul sezon.

Campioana României a înregistrat în primele șase etape din partea a doua a campionatului patru victorii, la care s-au adăugat o înfrângere și un rezultat negativ.

Pentru FCSB urmează meciul cu Csikszereda Miercurea Ciuc de vineri, 20:30, din etapa #7.