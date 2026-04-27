Semnează Florin Tănase?! Ce a spus golgheterul lui FCSB

Jucătorul de 31 de ani mai are doar câteva luni de contract cu FCSB.
Florin Tănase va decide dacă își va prelungi înțelegerea cu echipa roș-albastră, care îi va expira în iunie 2026 sau dacă va merge în afară.
Florin Tănase își va decide viitorul în această vară.
Jucătorul de 31 de ani mai are doar câteva luni de contract cu FCSB.
Florin Tănase va decide dacă își va prelungi înțelegerea cu echipa roș-albastră, care îi va expira în iunie 2026 sau dacă va merge în afară.
Mijlocașul ofensiv a fost întrebat despre viitorul său la FCSB, având în vedere că înțelegerea sa cu echipa patronată de Gigi Becali va ajunge la final.
Florin Tănase a explicat că în acest moment se concentrează pe meciurile din finalul acestui sezon și va lua o decizie în vară.
„Deocamdată nu am discutat absolut nimic, sunt concentrat pe aceste ultime meciuri. Vom vedea din vară, e timp să vorbim, nu avem de ce să ne grăbim. Cum și în iarnă am ales să rămân când am avut ofertă...
Ne apropiasem de play-off, nu ne gândeam că nu vom prinde play-off-ul. Toți suporterii sperau într-o revenire miraculoasă și am zis că nu are rost să plec pentru câteva luni și să dezamăgesc suporterii”, a declarat Tănase, conform digisport.ro.
Florin Tănase a revenit la FCSB în 2024, după doi ani petrecuți în străinătate. El a plecat de la gruparea roș-albastră în 2022 la Al Jazira, după ce arabii au plătit 3 milioane de euro pentru serviciile fotbalistului. Apoi, s-a transferat la Al Okhood următorul sezon.
Campioana României a înregistrat în primele șase etape din partea a doua a campionatului patru victorii, la care s-au adăugat o înfrângere și un rezultat negativ.
Pentru FCSB urmează meciul cu Csikszereda Miercurea Ciuc de vineri, 20:30, din etapa #7.
