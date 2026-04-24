Florin Tănase a recidivat și a marcat din nou de la 11 metri.
Florin Tănase a recidivat! "Panenka" superbă în meciul cu Petrolul
FCSB a deschis scorul după doar un sfert de oră în meciul cu Petrolul Ploiești din etapa a șasea din play-out.
În al 14-lea minut al partidei, Vali Crețu a pătruns în careul ploieștenilor și a centrat, însă fundașul prahovenilor, Roche, a respins cu mâna. Centralul George Găman a dictat penalty fără să stea pe gânduri.
Florin Tănase a mers la punctul cu var și a deschis scorul în minutul 16. Decarul de la FCSB l-a învins pe Bălbărău cu o ”Panenka”. Portarul lui Petrolul a plonjat în partea dreaptă, iar ”scărița” lui Tănase a lovit bara și apoi a intrat în poartă.
