Eduard Radaslavescu a deschis scorul pentru Farul în minutul 43, însă bucureștenii au întors rezultatul în partea secundă.

Joao Paulo, Juri Cisotti și Tănase au marcat pentru 3-1, înainte ca Denis Alibec să stabilească scorul final, 3-2.

Ce a spus Florin Tănase despre plecarea lui Mirel Rădoi

La finalul partidei, întrebat despre viitorul lui Mirel Rădoi, căpitanul roș-albaștrilor a confirmat că antrenorul și-a felicitat jucătorii după meci, însă nu a dat niciun indiciu legat de o eventuală plecare, în contextul interesului venind din Turcia.

„Am controlat cap-coadă meciul, a venit acel gol al lor în prima repriză, după aceea, la pauză, am discutat, eram încrezători că putem reveni și să marcăm multe goluri. Am jucat un fotbal ofensiv și, când joci fotbal, și Dumnezeu te răsplătește și reușești să marchezi goluri.

Mai e până la baraj, sperăm ca la ora jocului atunci să fim într-o formă bună, sănătoși și, cu siguranță, vom face un meci mare.

Ni s-au transmis felicitări, a mai vorbit mister puțin, dar nu a spus nimic despre plecare. Nu a existat vreun adio, ne-a spus baftă, dar să spună dânsul, probabil așa i-a venit, vedem, nu știu, nu a anunțat nimic, deci eu cred că va rămâne”, a declarat Florin Tănase.

După cinci etape din play-out, FCSB are 33 de puncte și ocupă prima poziție. Următorul meci este programat pe 24 aprilie, pe teren propriu, contra celor de la Petrolul Ploiești.