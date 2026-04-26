MM Stoica anunță: ”Gigi îi va face sigur ofertă”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre Florin Tănase, al cărui contract la gruparea roș-albastră expiră la finele actualei stagiuni.

MM Stoica a evidențiat însă că Gigi Becali, patronul lui FCSB, îi va face cu siguranță o ofertă de prelungire a înțelegerii contractualele înainte să înceapă noul sezon.

”Tănase e la final de contract, dar Gigi îi va face ofertă sigur. Cred că se vor înțelege. Are două meciuri în 2026 fenomenale. La Galați, când am bătut 4-1, și la Ovidiu, când am bătut 3-2 acum.

Tănase cred că rămâne. Olaru, Tănase și Cisotti… nu văd echipa asta fără ei. Pot juca orice, de la mijlocași centrali la atacanți laterali, până la atacanți”, a spus MM, potrivit fanatik.

Florin Tănase a revenit la FCSB în 2024, după doi ani petrecuți în străinătate. El a plecat de la gruparea roș-albastră în 2022 la Al Jazira, după ce arabii au plătit 3 milioane de euro pentru serviciile fotbalistului. Apoi, s-a transferat la Al Okhood următorul sezon.