Fostul antrenor al roș-albaștrilor a fost întâmpinat de jurnaliști pe aeroport și a avut un discurs fără echivoc: vizita sa este una de scurtă durată și nu are legătură cu o revenire pe bancă.

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România

În contextul în care conducerea clubului, în frunte cu Gigi Becali și Mihai Stoica, încearcă să-l convingă să revină după plecarea lui Mirel Rădoi, cipriotul a fost rezervat.

Mai mult, tehnicianul a lăsat de înțeles că este în căutarea unui nou angajament, dar fără să ofere indicii clare.

„Sunt bine. Sunt foarte fericit să vă văd din nou. Am venit pentru eveniment, să mă distrez, atât.

Tocmai ce am ajuns. Sunt foarte fericit să mă întorc. Sunt aici doar pentru eveniment. Doar atât.

E o persoană pe care o apreciez, să îl văd iarăși, să văd cât de sus a ajuns. Pentru mine a fost o experiență genială. Iraola este om cinstit, mă bucur că ne-am revăzut.

Oferte? Sper că am să găsesc un club care să mă placă (râde). (n.r. – FCSB?) Sunt doar pentru eveniment, atât, v-am spus.

Când vii cu soția, ai bagaj mare! Dacă nu veneam cu ea, veneam doar cu ghiozdanul!”, a spus Elias Charalambous la aeroport.

În ciuda insistențelor FCSB, Charalambous pare, cel puțin pentru moment, decis să nu revină. Rămâne de văzut dacă întâlnirea cu Gigi Becali îi va schimba poziția sau dacă roș-albaștrii vor fi nevoiți să caute alte variante pentru banca tehnică.