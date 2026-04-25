"Am avute puține emoții la penalty când am văzut traiectoria. O execuție în stilul lui Zidane. Unii mă strigau Zidane când eram la LPS Pitești. Sunt fericit că am marcat și am adus echipa în avantaj" , a spus Tănase, la zona mixtă.

Tănase a deschis scorul în minutul 16, după ce a transformat un penalty cu o execuție asemănătoare celei a lui Zinedine Zidane din finala CM 2006. După meci, decarul de la FCSB a dezvăluit că în perioada junioratului era poreclit chiar "Zidane".

Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent

Florin Tănase: "Trebuie să respectăm decizia lui Mirel Rădoi"

Tănase a vorbit și despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, fiind întrebat și dacă se mai vede lucrând în viitor cu antrenorul, poate chiar la Gaziantep.

"A fost o perioadă frumoasă petrecută alături de Mister (n.r - Mirel Rădoi). Ne pare rău, dar fiecare trebuie să ia decizii în viață. Dacă aceasta a fost decizia dânsului, trebuie să o respectăm.

(n.r - întrebat dacă i-ar plăcea să mai lucreze cu Rădoi) Da, de ce nu? Nu știu dacă mai am timp. La Gaziantep e greu. Vom vedea pe viitor, nu se știe ce îți rezervă viitorul", a mai spus Tănase.

FCSB și-a consolidat prima poziție din play-out și este sigură că va juca barajul pentru Conference League.

"Pare că suntem pregătiți pentru baraj, dar trebuie să rămânem la forma asta până la ora barajului. Dacă o vom lăsa moale, va fi dificil. Vor fi meciuri complicate la baraj și trebuie să fim pregătiți. Momentan ne gândim la primul meci de baraj, ar fi o greșeală să ne gândim la al doilea și să nu trecem de primul.

E clar că acesta e cel mai dezamăgitor sezon pentru noi, dar s-au făcut multe greșeli încă de la început. Dacă eram în play-off, era altceva.

Dacă aștept convocarea la națională? Clar, îmi doresc foarte mult să mai lucrez cu dânsul (n.r - Gheorghe Hagi). Am învățat extraordinar de multe lucruri de la dânsul. Practic m-a învățat fotbal și e o onoare să lucrez din nou cu dânsul", a mai spus Tănase.