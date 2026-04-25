VIDEO Florin Tănase, la Gaziantep cu Mirel Rădoi? Ce a spus decarul de la FCSB

Florin Tănase (31 de ani) și-a confirmat forma excelentă și la meciul FCSB - Petrolul 3-1, în care a deschis scorul.

Florin Tănase: "Unii mă strigau Zidane"

Tănase a deschis scorul în minutul 16, după ce a transformat un penalty cu o execuție asemănătoare celei a lui Zinedine Zidane din finala CM 2006. După meci, decarul de la FCSB a dezvăluit că în perioada junioratului era poreclit chiar "Zidane".

  • Pentru Florin Tănase a fost golul cu numărul 16 din acest sezon. Jucătorul lui FCSB are în cont și 8 pase decisive

"Am avute puține emoții la penalty când am văzut traiectoria. O execuție în stilul lui Zidane. Unii mă strigau Zidane când eram la LPS Pitești. Sunt fericit că am marcat și am adus echipa în avantaj", a spus Tănase, la zona mixtă.

FCSB - Petrolul 3-1

Florin Tănase: "Trebuie să respectăm decizia lui Mirel Rădoi"

Tănase a vorbit și despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, fiind întrebat și dacă se mai vede lucrând în viitor cu antrenorul, poate chiar la Gaziantep.

"A fost o perioadă frumoasă petrecută alături de Mister (n.r - Mirel Rădoi). Ne pare rău, dar fiecare trebuie să ia decizii în viață. Dacă aceasta a fost decizia dânsului, trebuie să o respectăm. 

(n.r - întrebat dacă i-ar plăcea să mai lucreze cu Rădoi) Da, de ce nu? Nu știu dacă mai am timp. La Gaziantep e greu. Vom vedea pe viitor, nu se știe ce îți rezervă viitorul", a mai spus Tănase.

FCSB și-a consolidat prima poziție din play-out și este sigură că va juca barajul pentru Conference League.

"Pare că suntem pregătiți pentru baraj, dar trebuie să rămânem la forma asta până la ora barajului. Dacă o vom lăsa moale, va fi dificil. Vor fi meciuri complicate la baraj și trebuie să fim pregătiți. Momentan ne gândim la primul meci de baraj, ar fi o greșeală să ne gândim la al doilea și să nu trecem de primul.

E clar că acesta e cel mai dezamăgitor sezon pentru noi, dar s-au făcut multe greșeli încă de la început. Dacă eram în play-off, era altceva.

Dacă aștept convocarea la națională? Clar, îmi doresc foarte mult să mai lucrez cu dânsul (n.r - Gheorghe Hagi). Am învățat extraordinar de multe lucruri de la dânsul. Practic m-a învățat fotbal și e o onoare să lucrez din nou cu dânsul", a mai spus Tănase.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
După un început perfect de an, dezastrul: Carlos Alcaraz confirmă scenariul negru. Nu va juca la Roland Garros
Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Cum devine Cristi Chivu campion al Italiei cu Inter Milano încă din acest week-end!

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Variantă-surpriză pentru postul de antrenor la FCSB!

Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă înaintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

