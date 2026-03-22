La finalul confruntării, Sebastian Mailat (28 de goluri), golgheterul Botoșaniului, și-a exprimat dezamăgirea după umilința suferită de echipa sa.
Sebastian Mailat, discurs fără menajamente
„E clar că suntem supărați și dezamăgiți. Am făcut o deplasare degeaba. Nu ne-am creat deloc ocazii. Nu am avut atitudine și personalitate. Nu am avut nimic! Seara asta a fost nulă.
E rușinos! Din păcate nu ne-am revenit. Suntem o echipă care se zbate acum pentru evitarea retrogradării.
E ciudat, pentru că ne gândeam la play-off, la primele trei locuri, dar noi tot am picat în gol și nu ne-am mai revenit.
(n.r. Vine meciul cu FCSB. E momentul adevărului?) Nu e momentul adevărului. FCSB e FCSB! Nu ne putem compara noi cu ei. Noi vrem să jucăm, să câștigăm puncte și să ne salvăm de la retrogradare”, a declarat Sebastian Mailat, la flash-interviu, potrivit digisport.ro.
- 8 goluri și 4 pase de gol a adunat Sebastian Mailat în 32 de meciuri din stagiunea curentă a Superligii.
Echipele utilizate
- Hermannstadt: D. Lazar - Căpuşă, Karo, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru (L. Stancu 27') - D. Albu (Zargary 88'), A. Ivanov, Ed. Florescu - A. Chiţu (Afalna 88'), S. Buş (Gjorgjievski 81'), Neguţ (S. Balaure 80'). Antrenor: Dorinel Munteanu
- FC Botoșani: Anestis (Kukic 23') - Ilaş (Bota 46'), G. Miron, Pape Diaw, Ţigănaşu – Bordeianu (Adams Friday 46'), Charles Petro - Mailat, Ongenda, Mitrov (Bodişteanu 64') – Dumiter (Aldair Ferreira 64'). Antrenor: Marius Croitoru
- Cartonaşe galbene: K. Ciubotaru 3', Căpușă 87', Zargar 90+1' / Miron 44', Diaw 56'
- Cartonaş roşu: Eduard Florescu (FC Hermannstadt) min. 89
- Arbitri: Kovacs Szabolcs - Mihai Marius Marica, Adrian Vornicu
- Arbitru VAR: Viorel Nicuşor Flueran - Lucian Rusandu