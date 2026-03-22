La finalul confruntării, Sebastian Mailat (28 de goluri), golgheterul Botoșaniului, și-a exprimat dezamăgirea după umilința suferită de echipa sa.

Sebastian Mailat, discurs fără menajamente

„E clar că suntem supărați și dezamăgiți. Am făcut o deplasare degeaba. Nu ne-am creat deloc ocazii. Nu am avut atitudine și personalitate. Nu am avut nimic! Seara asta a fost nulă.

E rușinos! Din păcate nu ne-am revenit. Suntem o echipă care se zbate acum pentru evitarea retrogradării.

E ciudat, pentru că ne gândeam la play-off, la primele trei locuri, dar noi tot am picat în gol și nu ne-am mai revenit.

(n.r. Vine meciul cu FCSB. E momentul adevărului?) Nu e momentul adevărului. FCSB e FCSB! Nu ne putem compara noi cu ei. Noi vrem să jucăm, să câștigăm puncte și să ne salvăm de la retrogradare”, a declarat Sebastian Mailat, la flash-interviu, potrivit digisport.ro.

8 goluri și 4 pase de gol a adunat Sebastian Mailat în 32 de meciuri din stagiunea curentă a Superligii.

